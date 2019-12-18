В Генштабе РФ считают, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту

Военные учения НАТО и переброска сил альянса на восток указывают на подготовку к крупномасштабному военному конфликту. Такое мнение озвучил газете «Красная звезда» начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет «Коммерсант».

В то же время Герасимов подчеркнул, что в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют. Однако обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер.

"В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба. При этом тенденции изменения форм вооруженной борьбы позволяют сделать вывод, что войны будущего могут вестись во всех сферах. Подтверждением этому служат решения саммита НАТО в Лондоне, где космос признан пятой операционной средой",— сказал он.