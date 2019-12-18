Эксперты назвали самые удачные и провальные избирательные компании 2019-го

Эксперты Комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью изучили динамику применения и влияние различных избирательных технологий в России за последние три года и назвали самые удачные и провальные кампании этого года, пишет «Коммерсант».

Эксперты отметили, что в повестке региональных выборов снизилось значение пенсионной реформы, а лидерами рейтинга факторов, оказывающих влияние на выборы, стали мусорная реформа и экология.

При этом с каждым годом растет значимость социальных сетей и мессенджеров в качестве инструментов агитации, а вот полевые кампании типа «от двери к двери» (как и наружная реклама и реклама в СМИ), напротив, становятся не так важны. Среди социальных сервисов, по данным исследования, активнее всего агитируют через Telegram и YouTube. В то же время самым значимым инструментом на протяжении последних трех лет исследований эксперты называют элитные договоренности.

Лучшей губернаторской кампанией признали выборы Александра Осипова в Забайкальском крае, получившего 89,61% голосов избирателей. Его политтехнологам удалось построить образ кандидата, стопроцентно попадающего в тренд «новой искренности», отмечают эксперты. Также в топ вошли кампания Романа Старовойта в Курской области и Радия Хабирова в Башкирии. Кампания КПРФ на выборах в Мосгордуму отмечена как лучшая среди партийных кампаний оппозиции на выборах в заксобрания (число депутатов-коммунистов в МГД по итогу выборов выросло с 5 до 13).

В номинации «Провал года» победила кампания певицы Вики Цыгановой по довыборам в Госдуму по Комсомольскому одномандатному округу в Хабаровском крае: Цыганова получила 11,72% голосов, что почти в 4 раза меньше, чем у победившего кандидата от ЛДПР Ивана Пиляева. При этом «Единая Россия» по итогу выборов в краевое заксобрание Хабаровского края существенно уступила ЛДПР, сохранив за собой лишь два мандата из 36.