Власти области: Росимущество передало нам землю аэродрома Девау

Процесс передачи земли под аэродромом Девау в собственность области завершен. Регион оформил права собственности на нее. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».



«Росимущество передало нам и землю, и имущественный комплекс. ДОСААФ будет продолжать там работать. Потому что там есть площадка для подготовки водителей, в том числе и вооруженных сил, и мы готовы развивать эту деятельность, помогать им», — сказал Алиханов.

Также он добавил, что готов задействовать часть участка под исторический парк с рабочим названием «Патриот». Взлетную полосу планируется предложить стритрейсерам.