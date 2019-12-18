Власти области: Росимущество передало нам землю аэродрома Девау

Власти области: Росимущество передало нам землю аэродрома Девау
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпоха Антона Алиханова

Процесс передачи земли под аэродромом Девау в собственность области завершен. Регион оформил права собственности на нее. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Росимущество передало нам и землю, и имущественный комплекс. ДОСААФ будет продолжать там работать. Потому что там есть площадка для подготовки водителей, в том числе и вооруженных сил, и мы готовы развивать эту деятельность, помогать им», — сказал Алиханов.

Также он добавил, что готов задействовать часть участка под исторический парк с рабочим названием «Патриот». Взлетную полосу планируется предложить стритрейсерам.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, почему власти пытаются лишить Девау статуса аэродрома.
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