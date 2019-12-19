Путин задумался об усилении ответственности губернаторов за исполнение нацпроектов

Владимир Путин заявил о возможном усилении персональной ответственности глав регионов за исполнение нацпроектов. Об этом президент сообщил в четверг, 19 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции.



«Персональная ответственность введена, но ее безусловно можно еще и усилить, и детализировать», — заявил Путин.

По словам главы государства, практическая реализация нацпроектов вызывала у него поначалу «чувство тревоги возникло по поводу того, как это будет дальше двигаться». Сейчас же в плане исполнения поставленных задач, отметил президент, «в целом ситуация нормальная» — из 38 задач, которые планировались на 2019 год, 26 — уже реализованы, а по направлению расселения граждан из ветхого аварийного жилья поставленные цели перевыполнены в три раза.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко предложил внести изменения в нацпроект «Жилье и городская среда», сократив заявленный объём жилищного строительства на 2019-2021 годы.

В 2019 году в России началась реализация национальных проектов, о ходе которой областные чиновники теперь должны отчитываться перед населением. «Новый Калининград» рассказывал, чем эти проекты отличаются от того, что было раньше.