Путин считает, что из Конституции можно убрать оговорку «подряд» о президентских сроках

Путин считает, что из Конституции можно убрать оговорку «подряд» о президентских сроках
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин считает, что Конституция — это живой инструмент, который можно менять, но не радикально. В частности, он считает, что первая глава документа неприкосновенна. Другие места в Конституции, считает президент, менять можно, но только после «хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе». Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 19 декабря. 

«Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, только связаны с количеством сроков. Что можно было бы сделать, что касается этих сроков, это отменить оговорку „подряд“. Ну вот ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Ну она [оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Ну, можно было бы ее отменить, наверное», — добавил глава государства.

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