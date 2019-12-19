Застройки не будет: Алиханов прокомментировал изменение зон под «стаканом»

Губернатор Антон Алиханов ошибочно полагал, что территория на склоне в Светлогорске, где ранее планировалось строительство апарт-отеля, более известного как «стакан», уже выведена из зон, где разрешена застройка. Об этом он сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».
«Я признаю свою ошибку. Мне казалось, что уже проведена такая работа. Генплан Светлогорска с обновлениями прошел публичные слушания, и 30 числа я собираюсь его подписывать. Там этот участок переведен в рекреацию и не только этот, но и ряд других», — сказал Алиханов, добавив , что «никакой застройки на этой территории не будет».Как ранее сообщал «Новый Калининград», в последней редакции правил землепользования и застройки Светлогорска, подписанной Алихановым 9 декабря, участок, где планировался «стакан», находится в зоне делового и коммерческого назначения. При этом губернатор сам в феврале 2018 года переводил этот участок в зону общего пользования.
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