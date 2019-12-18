Участок под планировавшимся «стаканом» опять оказался в зоне коммерческой застройки

Земельный участок на склоне в Светлогорске, где ранее планировалось строить апарт-отель более известный как «стакан», согласно принятым поправкам в правила землепользования и застройки, относится к зоне делового и коммерческого назначения (О1). Это следует из постановления правительства, подписанного губернатором Антоном Алихановым 9 декабря. В графических материалах постановления выделен перевод участков вдоль нового променада. Участок, где планировалось строительство стакана, не выделен. Таким образом, его могли перевести в зону коммерческой застройки ранее.





Фрагмент из постановления, подписанного 9 декабря.

В феврале 2018 года Антон Алиханов подписывал постановление, согласно которому участок, где планировалось строительство «стакана», переводился в зону общего пользования (Об), где строительство коммерческой недвижимости запрещено.







Фрагмент постановления от 21 февраля 2019 года. Номер участка, где планировался стакан, заканчивается на 199.

В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов заявлял о том, что намерен добиваться полного запрета на строительство на месте, где планировался «стакан».