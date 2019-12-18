Участок под планировавшимся «стаканом» опять оказался в зоне коммерческой застройки

Все новости по теме: Люди против «стакана»: строительство апарт-отеля на променаде в Светлогорске
Участок под планировавшимся «стаканом» опять оказался в зоне коммерческой застройки

Земельный участок на склоне в Светлогорске, где ранее планировалось строить апарт-отель более известный как «стакан», согласно принятым поправкам в правила землепользования и застройки, относится к зоне делового и коммерческого назначения (О1). Это следует из постановления правительства, подписанного губернатором Антоном Алихановым 9 декабря. В графических материалах постановления выделен перевод участков вдоль нового променада. Участок, где планировалось строительство стакана, не выделен. Таким образом, его могли перевести в зону коммерческой застройки ранее.

Снимок экрана 2019-12-18 в 17.47.32.png

Фрагмент из постановления, подписанного 9 декабря.

В феврале 2018 года Антон Алиханов подписывал постановление, согласно которому участок, где планировалось строительство «стакана», переводился в зону общего пользования (Об), где строительство коммерческой недвижимости запрещено.

Снимок экрана 2019-12-18 в 17.25.19.png

Фрагмент постановления от 21 февраля 2019 года. Номер участка, где планировался стакан, заканчивается на 199.

В декабре 2017 года губернатор Антон Алиханов заявлял о том, что намерен добиваться полного запрета на строительство на месте, где планировался «стакан».

Напомним, что инвестору удалось сохранить права на участок в ходе длительного судебного процесса.
Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter