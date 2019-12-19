Губернатор назвал потенциальных владельцев мусоросортировочного проекта

В проект строительства мусоросортировочного завода должен войти Российский фонд прямых инвестиций и дочерняя структура Курчатовского института. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«Что касается акционеров проекта, должны были вчера подписывать, но в силу графика министра не получилось у нас это сделать. В проект будет входить пул частных инвесторов, в том числе РФПИ, Российская инженерно-строительная компания, это дочка Курчатовского института, которая, собственно говоря, владеет технологиями передовыми по этой тематике», — сказал Алиханов.

Также ведутся переговоры о привлечении европейских операторов для работы с производством RDF-топлива. Его производство — опция по концессионному соглашению и обязательным не является.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что известно о концессионере мусорного проекта, который оказался гендиректором ритуальной компании из Ханты-Мансийского автономного округа.