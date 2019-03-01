Человек из похоронного дома: что известно о концессионере мусорного комплекса

На прошлой неделе стало известно, что губернатор Антон Алиханов подписал постановление о заключении концессионного соглашения на строительство полигона для обработки и захоронения мусора с компанией «Сибинвестстрой». Теперь в течение месяца региональное минприроды должно подписать соглашение с этой фирмой. «Новый Калининград» рассказывает, что известно о новой мусорной концессии.



Самое странное в планах областного правительства по реализации концессионного проекта — это сам концессионер. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей, что приятно отличается от минимальных 10 тыс. Компания была зарегистрирована в 2016 году в поселке городского типа Белый Яр Сургутского района Югры. С момента регистрации, согласно системе focus.kontur.ru, компания показывала нулевую отчетность и перерегистрировалась в Большом Исаково буквально на днях — 11 декабря. По последним данным налоговых органов, загруженным в справочные системы, в компании не работало ни одного наемного работника.

Гендиректором и учредителем фирмы на момент появления постановления областного правительства выступал предприниматель Владимир Тарасов. Также ему принадлежит фирма ТПК «Мастер Гидравлик» с годовым оборотом за 2018 год немногим более 2 млн руб. и одним сотрудником. Кроме того, Тарасов возглавляет компанию «ЭкоИнжиниринг-Сургут», которая опосредованно принадлежит структуре под названием «Сибирская экологическая компания» (18 сотрудников, оборот в 2018 году 56 млн руб.). Ее собственниками являются предприниматели Дмитрий Рассказов и Сергей Зубков.

Однако наиболее ярким бизнесом калининградского инвестора является его руководство ритуальной компанией «Северный похоронный дом», принадлежащей тому же Рассказову. Причем, судя по сайту компании, Тарасов глубоко вовлечен в ритуальный бизнес. У себя на сайте компания публикует благодарственные письма Тарасову от администрации Ханты-Мансийского геронтологического центра «за взаимовыгодное партнерство и деловое сотрудничество» и от дочери погребенного ветерана Великой Отечественной войны. Похоронный бизнес, согласно focus.kontur.ru, дает самые высокие обороты, среди компаний с которыми непосредственно связан Тарасов. Выручка ритуальной компании в 2018 году составила почти 39 млн руб.





16 декабря в «Сибинвестстрое» появился новый гендиректор — Евгений Барзыкин. Ранее он возглавлял компанию «Ресурсосбережение ХМАО». В декабре 2017 года она подписала концессионное соглашение с властями ХМАО о строительстве мусоросортировочного комплекса и полигона, в июле 2019 года получила разрешение на строительство. Полигон планируется построить в 2020 году.



В рамках концессионного предложения калининградским властям фирма Тарасова обещает за 34 месяца построить в Калининградской области мусоросортировочный комплекс и полигон общей стоимостью 2,3 млрд руб. 70% проекта планируется финансировать за счет привлечения кредита. Остальные 687 млн руб. инвестор надеется привлечь из собственных источников. Судя по документам, предоставленным потенциальным концессионером в региональное правительство, банковское финансирование проекта пока не гарантировано, но есть письмо «Сбербанка» за подписью бывшего управляющего калининградского отделения Сергея Шамкова. «<...> Банк выражает готовность рассмотреть возможность предоставления инициатору для целей исполнения обязательств по концессионному соглашению в размере не менее 1,8 млрд руб., что составляет 70% заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций, при условии одобрения предоставления такого финансирования уполномоченными коллегиальными органами банка», — говорится в письме Шамкова. Также отмечается, что в случае финансирования проекта компания должна перейти полностью в залог банка.

Концессионное предложение калининградским властям подписано не гендиректором компании, а неким представителем по доверенности Юрием Туктаровым. По данным сайта юридической компании Lecap, Туктаров является ее партнером, сама фирма сводит органы власти с инициаторами проектов государственно-частного партнерства. «Наш опыт включает 10 подписанных концессионных соглашений в отношении объектов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) суммарной мощностью порядка 3,5 млн тонн ТКО в год. Общий объем инвестиций по проектам составит порядка 19 млрд руб.», — сообщается в будущем времени о достижениях компании на ее сайте.

В отличие от концессии по строительству моста через залив, проект мусоросортировочного завода не предполагает прямого бюджетного финансирования на этапе строительства, но фиксирует размер валовой выручки, которую компания должна собирать в области для поддержания своего бизнеса. С четвертого года после передачи земли инвестору компания должна получать почти 790 млн руб. (без учета НДС) необходимой валовой выручки (данный показатель власти используют для установления тарифа). Это порядка половины от необходимой валовой выручки единого областного мусорного оператора, который собирает и вывозит на свои свалки весь собираемый в области мусор (1,34 млрд руб. на 2019 год).

Тем не менее проект концессионного соглашения предусматривает выплату властями субсидий инвестору за недополученные доходы, если сортировочный комплекс не будет достаточно загружен или произойдут «особые обстоятельства». «Несоблюдение требований бюджетного законодательства, в том числе в части резервирования, планирования, выделения бюджетных средств, надлежащего формирования и учета бюджетных обязательств, не освобождает концедента (минэкологии — прим. „Нового Калининграда“) от обязанности по перечислению денежных средств, предусмотренных соглашением, и от ответственности за ее невыполнение», — говорится в проекте соглашения.

Под «особыми обстоятельствами» автор проекта соглашения имеет в виду выявление археологических объектов на месте строительства полигона; изъятие властями участка, ранее переданного под строительство; проблемы с подключением к сетям; которые откладывают проект более чем на 4 месяца; банкротство регионального оператора (если оно повлечет остановку деятельности мусоросортировочного полигона) или уклонение ЕСОО от заключения договора на сортировку отходов; снижение тарифа для концессионера для «сглаживания» его роста; действия органов власти, ухудшающие положение инвестора и прочие. Всего в перечне особых обстоятельств 29 пунктов, отражающих риски, которые должно будет оплатить в случае их наступления областное правительство.

Владимир Тарасов сообщил «Новому Калининграду», что привлечение банковского финансирования на проект находится в стадии обсуждения. По всем остальным вопросам он рекомендовал обратиться к юристу Туктарову. Свою связь с похоронным бизнесом Тарасов комментировать не стал. Туктаров воздержался от устных комментариев, «Новый Калининград» направил ему информационный запрос.