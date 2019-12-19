Алиханов сказал, что ввел раздельный сбор мусора из-за активной девушки, но не вспомнил ее имя

Алиханов сказал, что ввел раздельный сбор мусора из-за активной девушки, но не вспомнил ее имя
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов сообщил, что решил начать раздельный сбор мусора в Калининградской области после беседы с девушкой из молодежного правительства, чье имя не смог вспомнить. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.

«Это было мое решение. Я общался с не помню как зовут, прошу меня извинить, девушка из нашего молодежного правительства. Мы с ней встречались, она была на Ладоге, на форуме и она очень рьяно стала на защиту жителей. Я заразился ее верой. Действительно, может я не прав. И мы решили все-таки провести такой эксперимент. Я больше скептик все еще, чем оптимист. Но считаю, что нам необходимо попробовать и дать людям шанс продемонстрировать, насколько они хотят быть привержены этой экологически», — сказал Алиаханов.

Также он отметил, что определенное воздействие на него оказывает сын, который пошел в первый класс и начал задавать вопросы о том, почему в семье не сортируют мусор.

Соответствующие заявления губернатор сделал отвечая на вопрос, почему она резко изменил свою позицию по поводу раздельного сбора мусора в области. В апреле 2018 года он заявлял, что раздельный сбор мусора это «миф» и «блажь», но потом решил поставить в городе контейнеры для раздельного сбора мусора.
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