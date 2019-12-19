Совет Евросоюза в очередной раз продлил санкции против России

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 июля 2020 года. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщается на сайте совета.

«Учитывая, что минские соглашения не выполняются в полном объеме, Европейский Совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России», — говорится в публикации.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного сектора.

ЕС и США ввели санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России и из-за событий на юго-востоке Украины.

Владимир Путин считает, что отмена экономических санкций со стороны стран Евросоюза положительно бы сказалась на развитии мировой торговли, но российская экономика уже адаптировалась к новым условиям.

