Совет Евросоюза в очередной раз продлил санкции против России

Совет Евросоюза в очередной раз продлил санкции против России
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Обмен санкциями между Россией и Западом

Совет Евросоюза продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов экономики РФ до 31 июля 2020 года. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщается на сайте совета.

«Учитывая, что минские соглашения не выполняются в полном объеме, Европейский Совет единогласно принял политическое решение возобновить экономические санкции против России», — говорится в публикации.

Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного сектора.

ЕС и США ввели санкции в 2014 году после присоединения Крыма к России и из-за событий на юго-востоке Украины.

Владимир Путин считает, что отмена экономических санкций со стороны стран Евросоюза положительно бы сказалась на развитии мировой торговли, но российская экономика уже адаптировалась к новым условиям.


Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter