Губернатор: вопрос с центром БФУ на Острове еще не решен

Решение о строительстве инновационно-технологического центра БФУ им. И.Канта на острове Октябрьском пока не принято. Вопрос находится в стадии проработки. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.



«У нас есть еще нерешенный вопрос с инновационно-технологическим центром БФУ <...> га 12 рядом с Третьяковой, Институтом сценических искусств и Большим театром отдадим БФУ для реализации этого проекта. Это будет региональный вклад — земельный участок, как это произошло с МГУшной долиной, Сергей Семенович [Собянин] тоже выделял земельный участок», — сказал Алиханов.

Пока по вопросу строительства данного центра есть поручение президента и состоялось совещание по этому вопросу у его помощника Андрея Белоусова, отметил Алиханов.

В рамках ноябрьского визита в Калининград президент Владимир Путин поддержал идею строительства инновационно-технологического центра. «Это штука, которая может стать точкой притяжения не только для российских врачей-исследователей, но и для близлежащих государств. Это такая вещь, которая может стать витриной российской медицины, витриной биотехнологий и действительно стать драйвером развития БФУ», — объяснял Путину необходимость строительства объекта и.о. ректора Александр Федоров. — <...> Этот проект стоит 11,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд — частные инвестиции. Сейчас 45 партнеров подписалось под этот проект".