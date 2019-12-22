Посол США рассказал о реакции Евросоюза на санкции против «Северного потока-2»

Страны Евросоюза поддержали введенные США санкции против «Северного потока-2». Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл, сообщает в воскресенье, 22 декабря, РИА «Новости».

«Европейская комиссия и Европейский парламент — все выразили свои опасения по поводу проекта, — цитирует агентство постал. — Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что Соединенные Штаты должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение».

США ввели ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», была вынуждена приостановить работу. При этом в правительстве Германии заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные «против немецких и европейских компаний».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России через Балтийское море до Германии. Накануне стало известно о вступлении в силу санкции США против этого проекта, а также «Турецкого потока». Один из подрядчиков «Газпрома», трубоукладчик «Северного потока-2», швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе.