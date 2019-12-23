Крупнейший подрядчик «Газпрома» отвел строившие «Северный поток-2» суда

Швейцарская компания Allseas, трубоукладчик газопровода «Северный поток-2», вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на представителя компании.



В Allseas отказались оценить, на какое время может затянуться реализация «Северного потока-2».

Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая Pioneering Spirit — крупнейшее в мире судно для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.