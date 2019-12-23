Вице-премьер Гарри Гольдман подал заявление об отставке

Курирующий экономику зампредседателя областного правительства Гарри Гольдман подал заявление об увольнении по собственному желанию. На этом настоял губернатор Антон Алиханов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Да, это было решение губернатора. Он (Гольдман — прим. „Нового Калининграда“) по своему, соответственно, желанию написал заявление», — сказал Лысков.



Сам Гольдман не ответил на телефонный звонок «Нового Калининграда».

По словам Лыскова, после Нового года Гольдман соберет брифинг и объяснит причины своего решения. Новое место работы чиновника пока неизвестно.

Гарри Гольдман занимал пост вице-премьера с марта 2016 года.