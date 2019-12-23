Вице-премьер Гарри Гольдман подал заявление об отставке

Вице-премьер Гарри Гольдман подал заявление об отставке
Гарри Гольдман. Виталий Невар / Новый Калининград
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Курирующий экономику зампредседателя областного правительства Гарри Гольдман подал заявление об увольнении по собственному желанию. На этом настоял губернатор Антон Алиханов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Да, это было решение губернатора. Он (Гольдман — прим. „Нового Калининграда“) по своему, соответственно, желанию написал заявление», — сказал Лысков.

Сам Гольдман не ответил на телефонный звонок «Нового Калининграда».

По словам Лыскова, после Нового года Гольдман соберет брифинг и объяснит причины своего решения. Новое место работы чиновника пока неизвестно.

Гарри Гольдман занимал пост вице-премьера с марта 2016 года.

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