«Мог со всеми договориться»: чем запомнился вице-премьер Гарри Гольдман

В понедельник, 23 декабря, стало известно об отставке вице-премьера, нанятого на работу еще губернатором Николаем Цукановым. Вслед за ним правительство решила покинуть его бывшая подшефная, глава агентства по градостроению Наталья Васюкова. «Новый Калининград» вспоминает, чем запомнился Гарри Гольдман на своем посту и почему продержался так долго.

Уходящего из областного правительства вице-премьера Гарри Гольдмана можно назвать человеком эпохи экс-губернатора Николая Цуканова, но нельзя считать человеком Цуканова. Появление Гольдмана на высоком посту в областном правительстве за несколько месяцев до отставки нынешнего уральского полпреда скорее стало результатом хаотичной кадровой политики экс-губернатора, чем признанием высокого профессионального мастерства менеджера.

37-летний управленец, выглядящий заметно старше своих лет, попал в областное правительство из бизнеса депутата Олега Шкиля, и долгое время казалось, что именно его во власти он и представлял. Странная нарезка полномочий в первый год работы (игорная зона и аналог Баден-Бадена в Куликово, застройка «Сердца города» и Октябрьского острова) скорее указывала на интересы группы, из которой вышел Гольдман, чем говорила о какой-то стратегии региональной власти. Впрочем, работая в областном правительстве, Гольдман довольно убедительно опровергал наличие актуальной связи со своими бывшими партнерами и сумел встроиться во властную систему координат, получив в ней чуть ли не одну из самых ресурсоемких должностей.

Под кураторством Гольдмана проходила пусть не очень эксклюзивная, но главная реформа технократического периода государствования в Калининградской области — передача градостроительных полномочий, то есть изъятие у муниципалитетов права разрешать или запрещать что-либо строить в городах региона. В этот период сформировался тандем Гольдмана и главы агентства по градостроению Натальи Васюковой, которая сейчас, под Новый год, отправилась в отставку синхронно с бывшим куратором.

Гольдман играл роль как формального, так и неформального переговорщика с застройщиками. Иногда сфера его медиаторских интересов простиралась куда дальше строительства. Как отмечают собеседники «Нового Калининграда», если Алиханову казалось, что некий застройщик может сделать ответный жест в отношении региона, то якобы Гольдман мог донести эту просьбу и поставить вопрос «на контроль». В ситуациях, когда в региональных медиа появлялась остро неприятная для Алиханова статья, фамилия вице-премьера вполне могла фигурировать в переговорах об удалении этой статьи.

«С одной стороны, Гольдман был для Алиханова бельмом на глазу, и тот постоянно хотел от него избавиться, но не мог, — рассказывает один из знакомых Гольдмана. — С другой, он был очень удобен, потому что мог со всеми договориться». Другой собеседник «Нового Калининграда», хорошо знакомый с методами работы чиновника на протяжении последних лет, парирует: «Он много суеты наводил, а толку не было». В пользу гипотезы о том, что Алиханову не давали уволить Гольдмана, свидетельствует странное кадровое решение — перевести чиновника с одной вице-премьерской позиции на другую, лишив серьезных полномочий в сфере строительства.

Договоренности, которые старался обеспечить между Алихановым и застройщиками Гольдман, ожидаемо нервировали городских активистов, и в их среде у Гольдмана создалось далеко не лучше реноме. Регулярное появление фамилии действующего вице-премьера в контексте реализации частных инвестпроектов неприятно «отсвечивало» на репутацию самого Алиханова. Близкая к анекдотичной ситуация произошла в 2017 году, когда бизнес-партнер Гольдмана начал заливать бетонные конструкции здания в «Рыбной деревне — 2», а сам чиновник уверял, что это «нестационарный объект» и разрешение для его строительства не нужно. В итоге оказалось, что разрешение все же требовалось, и недостроенный объект пришлось снести. Земля для строительства «нестационарного объекта» бизнес-партнеру вице-премьера была очень кстати недорого продана правительственной Корпорацией развития Калининградской области.

Фамилия чиновника, помимо прочего, проявлялась в таких отраслях, как добыча янтаря и нефти. Наконец, в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге сотрудники отдела управления экономической безопасности регионального ГУ МВД выявили межрегиональную группу во главе с экс-полковником ФСБ из Калининграда Сергеем Радзывилюком, которая, по версии следствия, занималась незаконной банковской деятельностью. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, актуальной на момент появления этой новости, Радзывилюк был гендиректором одной из компаний Гольдмана. Сам вице-премьер заявлял, что написал заявление о выходе из состава учредителей компании «ЭКО-Транссервис» перед переходом на работу в областное правительство в марте 2016 года, но директор компании по каким-то причинам не донес это заявление до регистрирующих органов. Гольдман в налоговых выписках значится учредителем этой компании до сих пор, но в конце ноября 2019 года налоговые органы приняли решение о запуске процедуры ликвидации фирмы.

Тем не менее, по словам человека, близкого к региональному правительству, именно Гольдман стоял за переговорами по выкупу Дома Советов, который Алиханов то ли в шутку, то ли всерьез начнет называть у себя в инстаграме «моей прелестью». Гольдман же занимался проектом реконструкции улицы Баранова, оказавшейся одним из наиболее ярких проявлений качественного городского благоустройства в Калининграде. «Гарри Митиевич был видной фигурой в областном правительстве. Его ценили именно за равноудаленность от разных групп интересов, что позволяло ему эффективно взаимодействовать с разными акторами на протяжении длительного времени, — рассуждает замглавы «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов. — На него замыкался целый пул вопросов, начиная от взаимодействия с федеральными органами власти и кончая созданием офшорного узла в регионе».





Гарри Гольдман (в центре) на выездном совещании по реконструкции улицы Баранова

Конкретные лица, обеспечивающие федеральную поддержку Гольдмана, неизвестны. Среди гипотез звучат имена людей из госбанков, минпромторга и минэкономразвития, связи с которыми за несколько лет в коридорах областной власти стремился укрепить уходящий вице-премьер.







Оценки роли Гольдмана в работе технократической системы власти в 2016-2019 годах различны. Крупным застройщикам после передачи полномочий по выдаче разрешений на строительство на региональный уровень при Гольдмане стало работать чуть комфортнее и без дополнительных неформальных издержек, рассказывает один из них. Уходящий вице-премьер позволял найти решение в ситуации, когда, как часто это бывает в России, сделать все полностью по закону невозможно, а после его отстранения от строительных вопросов ситуация заметно ухудшилась, объясняет человек, которому областные власти недавно, согласно решению суда, незаконно отказали в выдаче разрешения на строительство. Впрочем, бывали и ситуации, когда застройщики оказывались не удовлетворены взаимодействием с Гольдманом в части исполнения взятых на себя обязательств и предъявляли претензии, отмечает один из невольных посредников выяснения отношений.

Так или иначе, Гольдман был одной из фигур со спорной репутацией, доставшихся Алиханову в наследство от Цуканова. Чтобы уволить Александра Егорычева, у Алиханова ушло около полугода. Максима Федосеева удалось отправить в отставку через два года, а Гольдман продержался более трех лет.

Текст — Вадим Хлебников, Фото — Виталий Невар, Татьяна Зиберова / Новый Калининград