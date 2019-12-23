Глава областного агентства по градостроению решила уволиться

Руководитель агентства по градостроению правительства Калининградской области Наталья Васюкова подала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



От каких-либо иных комментариев по поводу увольнения главы агентства по градостроению в областном правительстве воздержались.

Агентство по градостроению областного правительства с начала 2017 года, когда у муниципалитетов были изъяты градостроительные полномочия, занимается выдачей разрешений на строительство.

Наталья Васюкова возглавляла агентство с 2015 года, когда пост главы структуры покинул архитектор Александр Башин.