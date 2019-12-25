Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия первого поезда в Крым

Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия первого поезда в Крым
Виталий Невар / Новый Калининград
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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым, который прошел по Керченскому мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Штрафная санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», — сообщила пресс-служба украинского ведомства в своем Telegram-канале.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоялось 23 декабря. Президент Владимир Путин лично проехал на поезде «Таврия» из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Украиной были ужесточены пересечения границы с Россией для своих граждан.



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