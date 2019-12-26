В Калининграде отменяются партсписки на выборах. Единороссам так легче избираться

Горсовет Калининграда проголосовал за назначение на 27 января 2020 года публичных слушаний по изменению в устав города. Помимо прочего в числе предложений — изменение городской избирательной системы. Предлагается сократить число депутатов с 28 до 25 и отменить пропорциональную систему избрания депутатов, то есть по партспискам. С соответствующими предложениями «Новый Калининград» ознакомился в Горсовете Калининграда, на сайте Горсовета документ не опубликован.



Всех 25 депутатов предлагается избирать по одномандатным округам. Сейчас половина депутатов в Калининграде избирается по партспискам, а вторая половина по одномандатным округам.

Ранее с аналогичной инициативой выступили власти Черняховска. Выборы в совет депутатов Черняховска должны состояться в 2020 году, в Калининграде — в 2021 году.

Сейчас в России проходит кампания по изменению избирательных систем на уровне городов и регионов. По мнению политолога Александра Кынева, увеличение числа одномандатников работает в пользу «Единой России», так как по одномандатным округам единороссам легче избираться, чем по партийным спискам. «До 2018 г. „Единая Россия“ выигрывала по округам 90% мест в заксобраниях и горсоветах крупных городов, в прошлом году этот показатель снизился до 70%», — отметил эксперт.