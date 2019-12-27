Диссертационный совет рекомендовал лишить советника Алиханова ученой степени

Диссертационный совет Института экономики и организации промышленного производства сибирского отделения РАН рекомендовал лишить советника губернатора Антона Алиханова и владельца фармкомпании, выпускающей «Мирамистин», Андрея Горохова ученой степени доктора экономических наук. Соответствующее решение принято на основании выявления в его диссертации некорректных заимствований из других работ и признаков подлога. За признание некорректных заимствований и признаков подлога проголосовали 18 из 18 присутствовавших на заседании членов диссертационного совета. За лишение ученой степени — 16 (2 воздержались). Соответствующий протокол опубликован на сайте диссертационного совета.



Заявление о лишении Горохова ученой степени подали активисты организации «Диссернет», среди которых был физик Андрей Заякин. Как сообщил Заякин в разговоре с «Новым Калининградом», это уже вторая попытка «Диссернета» добиться лишения Горохова ученой степени в связи с выявлением в его работе больших объемов некорректных заимствований. Первый раз Высшая аттестационная комиссия отправила заявление активистов «Диссернета» на рассмотрение в тот же диссертационный совет, где Горохов защищался, и он не нашел проблем с диссертацией. Однако затем этот диссертационный совет закрыли, и в результате повторного обращения ВАК передал заявление на рассмотрение в совет, не связанный с присвоением Горохову ученой степени. Этот совет и признал необходимым лишить автора докторской диссертации ученой степени.

Андрей Заякин называет первое рассмотрение жалобы на диссертацию Горохова «гарантийным обслуживанием» со стороны «родного» диссертационного совета и отмечает, что о невысоком качестве его работы может свидетельствовать как факт того, что данный совет закрыли, так и то, что независимое рассмотрение дало обратный результат.

Далее решение диссертационного совета Института экономики и организации промышленного производства сибирского отделения РАН должен рассмотреть сам ВАК, затем президиум ВАК и министр науки и высшего образования. Если данные инстанции поддержат решение диссертационного совета, то советник Антона Алиханова будет лишен ученой степени.

Сам Андрей Горохов сообщил «Новому Калининграду», что ему известно о решении диссертационного совета. «Несколько лет назад проходил второй ученый совет, экспертиза ВАК, второй приказ министра федерального есть. Это еще одна очередная политическая волна, я думаю», — прокомментировал Горохов. По его словам, претензии к его работе были в том, что он некорректно цитировал работы, в которых он же сам был соавтором. В анализе заимствований, опубликованном «Диссернетом», Горохова в числе соавторов процитированных элементов работ нет.