«Нечестная работа»: «Диссернет» намерен добиваться лишения Алиханова степени

Эксперты сообщества «Диссернет» нашли большой объем некорректных заимствований в диссертационной работе губернатора Антона Алиханова на соискание степени кандидата экономических наук. Под некорректными заимствованиями эксперты подразумевают дословное цитирование источников при отсутствии кавычек, ссылок или совместных работ с цитируемыми авторами.

Как показывает анализ «Диссернета», опубликованный на сайте сообщества, некорректные заимствования выявлены на 54 из 123 страниц работы (без введения и заключения, они не анализируются). 51 страница с некорректными заимствованиями совпадает с всего двумя источниками: с учебником менеджмента 2006 года авторства Вихянского и Наумова и дипломной работой под названием «Система стимулирования и мотивация трудовой деятельности персонала на примере предприятия ОАО «ЩЛЗ», которая, согласно сайту-сборнику рефератов allbest.ru, была добавлена на сайт в марте 2011 года. Антон Алиханов защищал свою диссертационную работу в апреле 2012 года.

Третий источник, с которого найдены некорректные заимствования на трех страницах, — справочник по управлению персоналом Рячковского 2005 года издания.





Таблица заимствований «Диссернета».

Активист «Диссернета» Андрей Заякин в разговоре с «Новым Калининградом» отметил, что объем выявленных некорректных заимствований в работе калининградского губернатора свидетельствует о том, что это «очень нечестная работа» и сообщество будет инициировать процедуру лишения Алиханова ученой степени.



«Закон не устанавливает минимальной границы плагиата в диссертации. В целом закон один для всех. Если человек нечестным образом получил свою диссертацию, то не важно, в каких единицах измеряется мера этой нечестности. Если обманул, то до свидания. Вопрос нечестности не зависит от количества списанного. Другое дело, что когда списано, например, 30 страниц, то это гораздо проще доказать. Даже если сейчас поставить все в кавычки — это будет уже не диссертация, а компиляция, а это тоже запрещено законом и тоже является нечестным способом получения ученой степени и, соответственно, человек должен ученой степени лишиться, если мы попадаем в сроки давности. А в сроки давности по диссертации Алиханова мы попадаем прекрасно. Отсечка у нас 1 января 2011 года», — отметил Заякин.

В пресс-службе правительства области сообщили, что изучают материалы «Диссернета» и предоставят комментарий позже.