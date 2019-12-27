«Газпром» заплатил украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд

Исполняя минские договоренности, ПАО «Газпром» заплатило НАК «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Газпрома».

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко подтвердил перечисление ПАО «Газпром» (РФ) $2,918 млрд во исполнениерешения Стокгольмского арбитража. Об этом он написал в «Фейсбуке».

Как напоминает информагентство, 20 декабря в Минске был подписан межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия. Он предусматривает пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.