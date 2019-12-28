Польша обиделась на слова Путина об «антисемитской свинье»

Польша обиделась на слова Путина об «антисемитской свинье»
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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МИД Польши пригласил для беседы посла России Сергея Андреева из-за слов Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии в 1934–1939 годах Юзефе Липском, которого президент РФ назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей». Об этом пишет ТАСС.

"Меня действительно сегодня после обеда приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно — позицию российской стороны«,— сказал Андреев

Как напоминает информагентство, на расширенной коллегии Минобороны РФ Владимир Путин назвал Юзефа Липского «сволочью» и «антисемитской свиньей» и рассказал, что тот обещал Гитлеру памятник за осуществление замысла выслать евреев в Африку.


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