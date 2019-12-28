Суд: власти незаконно отказали в выдаче разрешения на строительство в Светлогорске

Арбитражный суд Калининградской области признал незаконным отказ областного агентства по градостроению в выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в Светлогорске неподалеку от озера Тихого. Соответствующее решение опубликовано картотеке суда.



Как видно из решения суда, в августе компания «Балтстройсистема» обратилась за разрешением на строительство и через неделю получила отказ на том основании, что участок компании «используется жителями близлежащих многоквартирных домов в качестве спортивной и игровой площадок, площадки для отдыха» при том что иных участков для благоустройства не сформировано.

Однако, как обратил внимание суд, формирование участков для нужд жителей соседних домов не является обязанностью частного бизнеса. Нахождение на земле, предназначенной для малоэтажной застройки, инфраструктуры для игр и отдыха жителей соседних домов является неправомерным и не может быть основанием для отказа в предоставлении разрешения на строительство.

Согласно ЕГРЮЛ, 60% долей в «Балтстройсистеме» принадлежат Игорю Плешкову и 40% Андрею Гаврилову.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



