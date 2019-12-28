Власти показали фото отремонтированных домов в Железнодорожном

Власти показали фото отремонтированных домов в Железнодорожном
"Инстаграм" Антона Алиханова
Все новости по теме: Капитальный ремонт

Губернатор Антон Алиханов заявил об окончании капитального ремонта 33 домов в Железнодорожном. Об этом он написал у себя на странице в «Инстаграме» и опубликовал фото.

«Железнодорожный. Первый этап закончили, 33 дома капитально отремонтировали. В следующем году выделили средства на дороги, тротуары, окончание газификации и реконструкцию центральной площади», — написал Алиханов.

В 2019 году власти выделили на капремонт домов в центре Железнодорожного около 150 млн руб. Так они рассчитывают привлечь сюда туристов и бизнес.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как правительство хочет спасти умирающий Железнодорожный и что об этом думают жители посёлка.


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