Мусоросортировщики, выигравшие суд у минэкологии: будем требовать компенсацию

Мусоросортировщики, выигравшие суд у минэкологии: будем требовать компенсацию
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

Мусоросортировочная компания «Экологическая безопасность» в данный момент проводит бухгалтерскую оценку ущерба, нанесенного ей решением областного правительства по исключению из территориальной схемы обращения с отходами. После окончания оценки министерству природных ресурсов и экологии будет предъявлен иск о компенсации понесенных компанией потерь. Об этом «Новому Калининграду» сообщил владелец компании Максим Слуцкий.

«Сейчас идет бухгалтерская экспертиза, — отметил Слуцкий. — Финансовые требования будем выставлять правительству. Будут отдельные судебные иски».

Ранее «Экологическая безопасность» уже направила властям письмо, где указывалось на необходимость исполнить решение суда в части включения в схему и обеспечить компанию мусором для переработки.

В декабре «Экологическая безопасность» выиграла суд у регионального правительства. Верховный суд согласился с доводами первой инстанции, о том, что областные чиновники исключили объект компании из схемы, мотивировав свои действия экономической нецелесообразностью, но не обосновали эту нецелесообразность.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в начале 2019 года власти исключили мусоросортировочную станцию компании «Экологическая безопасность» на Туруханской в Калининграде из территориальной схемы обращения с отходами. В результате компания, в которой работали 40 человек, остановила работу. Калининградский областной суд и прокуратура сочли, что действия чиновников были незаконны, а госпредприятие «Единая система обращения с отходами» продолжало собирать с населения деньги за сортировку, которую компания не могла производить.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2019 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter