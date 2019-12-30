Мусоросортировщики, выигравшие суд у минэкологии: будем требовать компенсацию

Мусоросортировочная компания «Экологическая безопасность» в данный момент проводит бухгалтерскую оценку ущерба, нанесенного ей решением областного правительства по исключению из территориальной схемы обращения с отходами. После окончания оценки министерству природных ресурсов и экологии будет предъявлен иск о компенсации понесенных компанией потерь. Об этом «Новому Калининграду» сообщил владелец компании Максим Слуцкий.



«Сейчас идет бухгалтерская экспертиза, — отметил Слуцкий. — Финансовые требования будем выставлять правительству. Будут отдельные судебные иски».

Ранее «Экологическая безопасность» уже направила властям письмо, где указывалось на необходимость исполнить решение суда в части включения в схему и обеспечить компанию мусором для переработки.

В декабре «Экологическая безопасность» выиграла суд у регионального правительства. Верховный суд согласился с доводами первой инстанции, о том, что областные чиновники исключили объект компании из схемы, мотивировав свои действия экономической нецелесообразностью, но не обосновали эту нецелесообразность.

Как ранее сообщал «Новый Калининград», в начале 2019 года власти исключили мусоросортировочную станцию компании «Экологическая безопасность» на Туруханской в Калининграде из территориальной схемы обращения с отходами. В результате компания, в которой работали 40 человек, остановила работу. Калининградский областной суд и прокуратура сочли, что действия чиновников были незаконны, а госпредприятие «Единая система обращения с отходами» продолжало собирать с населения деньги за сортировку, которую компания не могла производить.