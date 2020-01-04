Литва заявила о готовности импортировать нефть в Белоруссию

После прекращения поставок российской нефти белорусским НПЗ «Литовские железные дороги» и Клайпедский порт заявили о готовности транспортировать нефть в сосденю республику, пишет «Delfi».

По словам главы дирекции Клайпедского порта по маркетингу Артураса Друнгиласа, у порта есть опыт транспортировки нефти в Беларусь. «У нас есть опыт транспортировки сырой нефти в Беларусь (...). Из Ирана был импортирован один танкер с сырой нефтью, но выбор у Беларуси тоже большой», — сказал Друнгилас.

Глава предприятия грузовых перевозок LG Cargo Литовских железных дорог Эгидиюс Лазаускас сделал похожее заявление: «Различные ситуации создают различные возможности. На самом деле эта идея не нова, год назад такая партия была импортирована через Клайпедский порт, терминал Klaipedos nafta. Технологически этот процесс отработан и в этой связи мы не видим проблем с перевалкой какого-то потока обратно в Беларусь».

В минувшую пятницу СМИ сообщали, что Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии.