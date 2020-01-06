Власти Ирака готовятся к выводу американских войск из государства

Власти Ирака начали подготовку к выводу войск США из государства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.
"Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать",— цитирует издание Абдель Керима Халфа.В Багдаде в ночь на 3 января при авиаударе США был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Вашингтон объяснил это угрозой американцам, которую представлял господин Сулеймани. Тегеран обещает ответить США на убийство. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ударить по 52 объектам Ирана в случае нападения на американцев.
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