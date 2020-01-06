На Красной площади Жириновский раздал деньги «крепостным» и «холопам» (видео)

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги со словами «крепостные, холопы». Как сообщает РБК, трансляция встречи велась в прямом эфире в Instagram депутата, позже видеозапись опубликовали на YouTube.

На видео слышно, как Жириновский, раздавая купюры, комментирует происходящее. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — цитирует издание политика. 

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР после 13 января, когда депутаты вернутся к работе в Москве, рассказал «РИА Новости» глава комиссии Отари Аршба, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь Владимира Жириновского посоветовал РБК обратиться за комментарием позднее.

В конце декабря Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, чтобы «разгрузить главу государства». По мнению депутата, функции президента могли бы быть поделены с его возможным заместителем и главой правительства.

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