В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский в центре Москвы раздавал деньги «холопам»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раздавал деньги на Красной площади в Москве, так как всегда готов материально помогать нуждающимся. Об этом заявили в пресс-службе партии, сообщает во вторник РИА «Новости».
«Они (СМИ) вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими, — заявили в ЛДПР. — Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности».
Накануне в Сети появилось видео на котором видно, как Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги со словами «крепостные, холопы».
Комиссия Госдумы по этике пообещала оценить действия депутата после 13 января.
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