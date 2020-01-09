Власти: компенсация по АЧС свинокомплексу Кузнецова составит 162 млн

«Прибалтийская мясная компания три» Игоря Кузнецова получит от областного правительства компенсацию общей суммой 162,3 млн руб. после уничтожения свиней компании в рамках ликвидации вспышки АЧС на свинокомплексе. Об этом сообщает информационный портал Rugrad.eu со ссылкой на официальный ответ властей.



Полностью выплатить компенсацию планируется до конца первого квартала 2020 года.

В ноябре 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о выплате 70 млн руб. в качестве компенсации ущерба за изъятие свиней после обнаружения вируса АЧС на свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании три».

Карантин на объектах компании был введен 27 августа. Тогда же были определены условия выплаты компенсации за уничтожение больных животных — по 85 руб. за кг живого веса или 159 руб. за килограмм свинины.