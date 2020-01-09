Областное правительство: обязанности Гарри Гольдмана перераспределяются

Областное правительство: обязанности Гарри Гольдмана перераспределяются
Гарри Гольдман. Виталий Невар / Новый Калининград
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Обязанности вице-премьера Гарри Гольдмана, курировавшего экономические вопросы, сейчас перераспределяются между членами правительства области. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«В настоящее время обязанности Гольдмана перераспределяются. Решение о новом назначении будет принимать губернатор, если посчитает это действие необходимым. В настоящий момент могу лишь сказать, что должность не упразднена», — сообщил Лысков.

31 декабря на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление об исключении Гарри Гольдмана из состава регионального правительства.

Об уходе Гольдмана с должности стало известно 23 декабря.
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