Суд в 8 раз снизил требования Росприроднадзора к калининградскому «Водоканалу»

Суд в 8 раз снизил требования Росприроднадзора к калининградскому «Водоканалу»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение калининградского арбитража о взыскании с калининградского «Водоканала» 65 млн руб. в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год и пени за несвоевременное перечисление средств и вынес новое решение. Согласно ему размер удовлетворяемых финансовых претензий снижается до 8,6 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

Как видно из материалов дела, при расчете платежной базы была допущена ошибка при переводе килограммов в тонны, которая, вероятно, и стала причиной крупных финансовых требований Росприроднадзора.

«В данном случае следует признать, что формальный расчет платы за негативное за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год в сумме 59 011 641,25 руб. ведет к неосновательному обогащению истца, потому не может быть признан верным, — говорится в решении суда, — МП КХ „Водоканал“ были предприняты меры по исправлению величины платежной базы (ввиду допущения ошибки в переводе килограмм в тонны). В ответ на обращение МП КХ „Водоканал“, исх. № 8553 от 30.08.2019 в отдел водных ресурсов по Калининградской области Невско-Ладожского БВУ был получен ответ от 02.12.2019 № Р7-18-715 о принятии новой платежной базы. Таким образом, у Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования нет правовых оснований для корректировки величины платежной базы, подтвержденной отделом водных ресурсов по Калининградской области».

Как отмечает суд, Росприроднадзор не подтвердил свои расчеты и уклонился от проверки расчетов, приведенных «Водоканалом», «основываясь на ошибочном толковании норм действующего законодательства».

О решении суда взыскать с «Водоканала» 65 млн руб., в том числе 6 млн пени, стало известно в мае 2019 года.

Сейчас в калининградском арбитраже также рассматривается иск Росприроднадзора к «Водоканалу» о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году в размере 309 млн руб.

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