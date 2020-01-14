Власти РФ решили потратить на обучение госслужащих почти 120 млн рублей

Власти РФ решили потратить на обучение госслужащих почти 120 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Власти решили потратить почти 120 млн рублей на профессиональное развитие госслужащих федеральных структур в 2020 году. Об этом «Новый Калининград» узнал из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовой информации во вторник, 14 января.

«Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих, составляет 119625,8 тыс. рублей», — следует из документа. Также в нем отмечается, что 115 млн рублей из бюджета потратят на переподготовку специалистов Минфина, почти 1,5 млн — на сотрудников Верховного суда, а еще 2,8 млн рублей — на Судебный департамент при Верховном суде.

Также из постановления следует, что 28 сотрудников Минтруда отправятся на обучение за границу. Стоимость такой подготовки составляет более 15 млн рублей.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter