Власти РФ решили потратить на обучение госслужащих почти 120 млн рублей

Власти решили потратить почти 120 млн рублей на профессиональное развитие госслужащих федеральных структур в 2020 году. Об этом «Новый Калининград» узнал из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовой информации во вторник, 14 января.



«Общий объем средств, выделяемых на реализацию государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих, составляет 119625,8 тыс. рублей», — следует из документа. Также в нем отмечается, что 115 млн рублей из бюджета потратят на переподготовку специалистов Минфина, почти 1,5 млн — на сотрудников Верховного суда, а еще 2,8 млн рублей — на Судебный департамент при Верховном суде.

Также из постановления следует, что 28 сотрудников Минтруда отправятся на обучение за границу. Стоимость такой подготовки составляет более 15 млн рублей.