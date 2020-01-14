Беларусь собралась закупать нефть в Польше и Прибалтике, но не в России

Власти Белоруссии готовы вскоре начать закупку нефти в Польше, Прибалтике или на Украине, чтобы не переплачивать за нее Российским поставщикам. Об этом во вторник, 14 января, сообщает РБК со ссылкой на заявление вице-премьера республики Дмитрия Крутого.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — цитируют СМИ чиновника.

Он уточнил, что в конце прошлого декабря президент Александр Лукашенко поручил правительству уже в ближайшие дни обеспечить закупку нефти за пределами России.

«Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», — добавил Крутой.

Ранее НПЗ «Литовские железные дороги» и Клайпедский порт заявили о готовности транспортировать нефть в Беларусь.