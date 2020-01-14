Александр Торба устроился на работу в Корпорацию «Союз»

Александр Торба устроился на работу в Корпорацию «Союз»
Александр Торба. Виталий Невар / Новый Калининград
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Экс-вице-премьер областного правительства по внутренней политике Александр Торба назначен вице-президентом Корпорации «Союз», которая занимается производством жиров в Калининградской области. Соответствующую информацию Торба опубликовал у себя в Facebook.

Представитель корпорации подтвердил «Новому Калининграду» назначение и отметил, что на новом месте Торба будет заниматься «новыми проектами».

Сам Торба на телефонный звонок «Нового Калининграда» не ответил.

В октябре 2018 года сына Александра Торбы суд отправил в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате нескольких миллионов рублей, принадлежащих областному фонду микрофинансирования. На следующий день его отец ушел в отставку.

В июле 2019 году сына Торбы выпустили из СИЗО.
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