Александр Торба устроился на работу в Корпорацию «Союз»

Экс-вице-премьер областного правительства по внутренней политике Александр Торба назначен вице-президентом Корпорации «Союз», которая занимается производством жиров в Калининградской области. Соответствующую информацию Торба опубликовал у себя в Facebook.



Представитель корпорации подтвердил «Новому Калининграду» назначение и отметил, что на новом месте Торба будет заниматься «новыми проектами».

Сам Торба на телефонный звонок «Нового Калининграда» не ответил.

В октябре 2018 года сына Александра Торбы суд отправил в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате нескольких миллионов рублей, принадлежащих областному фонду микрофинансирования. На следующий день его отец ушел в отставку.