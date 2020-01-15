Правительство России в полном составе подало в отставку

Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе в отставку правительства в полном составе после послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось».

«Эти [предложенные Владимиром Путиным] изменения [в Конституцию], когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — прокомментировал решение Дмитрий Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».