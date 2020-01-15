Путин предложил кандидата на пост главы правительства

Путин предложил кандидата на пост главы правительства
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщает «Интерфакс».

Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его согласием.

Михаилу Мишустину 53 года. В августе 1998 года он был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России и работал в налоговых органах до 2004 года. Потом возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Агенства по управлению ОЭЗ.

В марте 2008 года Мишустин компанию UFG, одну из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, а в апреле 2010 года вернулся в налоговые органы в статусе главы ФНС.

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