Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост нового главы Правительства РФ

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ. Заседание в четверг, 16 января, транслировал Live.



В ходе голосования проголосовали «за» 383 депутата, «против» — 0, воздержались — 41.



Накануне, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку через несколько часов после послания президента Федеральном собранию. Позднее президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Мишустину 53 года. В августе 1998 года он был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России и работал в налоговых органах до 2004 года. Потом возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Агенства по управлению ОЭЗ.

В марте 2008 года Мишустин возглавил компанию UFG, одну из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, а в апреле 2010 года вернулся в налоговые органы в статусе главы ФНС.