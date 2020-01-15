Калининградский газовоз прибыл в область после доставки американского СПГ в Европу

Калининградский газовоз прибыл в область после доставки американского СПГ в Европу
Фото — «Газпром»
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Газовоз «Маршал Василевский» прибыл к берегам Калининградской области после доставки сжиженного природного газа из США в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.

Судно доставляло американский газ с ноября, отмечает издание.

Ранее стало известно, что плавучее регазификационное судно было сдано в аренду Gunvor Торбьорна Торнквиста. До марта 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко, но накануне введения против него санкций США он продал свою долю Торнквисту.

«Маршала Василевского» строили для обеспечения энергетической безопасности Калининградской области на случай, если будет перекрыт сухопутный газопровод.
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