В правительство Мишустина не планируют включать Чуйченко и Голодец

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко, исполняющий обязанности вице-премьера, не войдет в команду Михаила Мишустина. Также к работе нового кабмина не присоединится и.о. вице-премьера Ольга Голодец, курирующая строительство культурно-образовательного центра в Калининграде. Об этом в пятницу, 17 января, передает РБК.



Чуйченко, являющийся давним соратником бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, учился вместе с ним на юрфаке Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 2008 году его назначили помощником президента Дмитрия Медведева, где чиновник возглавил контрольное управление в администрации президента. Орган следит за тем, как министерства и ведомства исполняют законы, указы и распоряжения президента. В 2018 году в статусе вице-премьера он стал главой аппарата правительства премьер-министра Медведева.

По данным издания, также покинет правительство и.о. вице-премьера Ольга Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма также. Ее полномочия могут быть разделены между другими вице-премьерами в новом кабмине. Заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева Голодец стала в 2012 году, тогда она курировала вопросы социальной политики, здравоохранения и образования.В мае 2018 года она вновь вошла в правительство Медведева, сохранив пост вице-премьера. «Голодец курирует строительство крупнейших культурно-образовательных центров в Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке», — сообщили в издании.