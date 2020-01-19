Медведев оценил свою работу на посту премьер-министра

Медведев оценил свою работу на посту премьер-министра
Дмитрий Медведев. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил свою работу на посту главы кабмина в течение почти 8 лет, пишет «Интерфакс». Экс-премьер остался «в целом доволен».

«Я прямо скажу, что как человек, который отвечал за работу правительства почти восемь лет, я в целом доволен, как шли дела и как работал высший исполнительный орган власти», — сказал Медведев в интервью программе «Время» на Первом канале.

Он также заявил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.

«Это, естественно, сразу ударило по бюджету, по многим программам. Дальше — больше. После присоединения Крыма, возвращения Крыма в нашу страну, последовали санкции. Это естественно довольно болезненно также ударило по экономике, и мы должны были не только наладить работу в очень сложных санкционных, да еще и кризисных условиях», — напомнил экс-премьер.

Вспомнил Медведев и о необходимости правительству заниматься «важнейшей темой, которой никогда до этого оно не занималось — импортозамещением, потому что целый ряд товаров оказался отрезан от нашей страны».

Как заявил Медведев, в условиях санкций и кризиса надо было удержать макроэкономическую стабильность, он напомнил, что в начале инфляция выросла до 13, до 15%, а сейчас она составляет 3%.

«Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны. Это соответственно социальное самочувствие людей. Поэтому эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство, сформированное в 12-м и в 18-м году», — заявил экс-премьер.

Важнейшим направлением работы правительства под его руководством Медведев назвал национальные проекты.

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