Дмитрий Медведев объяснил отставку Правительства РФ

Дмитрий Медведев объяснил отставку Правительства РФ
Дмитрий Медведев / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Бывший председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку кабмина масштабностью поставленных в послании президента задач, передаёт «Интерфакс».

«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Медведев в интервью программе «Время» Первого канала.

Он отметил, что возглавлял два кабинета министров на протяжении почти восьми лет, а это очень большой срок. За всю историю, включая советский и даже царский периоды, «так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур».

«Поэтому совершенно очевидно и то, что вот та работа большая, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством, она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание», — сказал Медведев.

Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter