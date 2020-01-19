Дмитрий Медведев объяснил отставку Правительства РФ

Бывший председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объяснил отставку кабмина масштабностью поставленных в послании президента задач, передаёт «Интерфакс».



«В послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, — это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, — что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Медведев в интервью программе «Время» Первого канала.

Он отметил, что возглавлял два кабинета министров на протяжении почти восьми лет, а это очень большой срок. За всю историю, включая советский и даже царский периоды, «так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур».

«Поэтому совершенно очевидно и то, что вот та работа большая, которая проводилась и первым правительством, и вторым правительством, она все-таки была очень длительная, а это сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание», — сказал Медведев.