Новый премьер распорядился переименовать три поселка в Калининградской области

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился переименовать в Калининградской области три поселка. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 20 января, на официальном портале правовой информации.
Согласно нормативному акту, поселки Садово и Новоуральск в Краснознаменской районе будут называться Садовое и Новоуральское соответственно. Кроме того, в Неманском районе поселок Гарино переименовывается в Горино.
Распоряжение подписано на основании предложений Калининградской областной Думы.
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