Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении конституции, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте парламента, отмечается, что он подготовлен на основе предложений рабочей группы. Документ предусматривает, в частности, ограничение общего числа президентских сроков до двух (сейчас — не более двух сроков подряд), а также запретить избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд.

Менее жесткие ограничения предлагают установить для других высокопоставленных должностных лиц — губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, министров и т.д. Им будет запрещено иметь гражданство других стран или вид на жительство в них.

При этом Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей.

Как сообщает «Интерфакс», комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству обсудит законопроект уже во вторник, 21 января.

Источник «Интерфакса» сообщает, что Госдума рассмотрит президентский законопроект в первом чтении в четверг, 23 января.


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