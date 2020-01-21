Социологи узнали, сколько калининградцев плохо относятся к изменению Конституции

Социологи узнали, сколько калининградцев плохо относятся к изменению Конституции
Виталий Невар / Новый Калининград
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По мнению почти 15% участников социологического исследования, проведенного в Калининграде, инициатива президента Владимира Путина по изменению Конституции повлечет или вероятно повлечет негативные перемены. Такие данные приводятся в результатах исследования Калининградской социологической службы.

Почти 58% участников опроса ждут перемен к лучшему от внесения поправок в основной закон страны (32% — «Жду перемен к лучшему»; 26 — «вполне вероятно, что нас ждут перемены к лучшему»).

27% опрошенных заявили, что в жизни людей от правки Конституции ничего не изменится.

Опрос проводился в городе Калининграде 16-18 января 2020 года. В нем участвовало 740 респондентов.

О необходимости поправок в Конституцию Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию. В понедельник, 20 января он уже внес соответствующий законопроект в Госдуму. Краткий анализ предложенных президентом поправок ранее приводил «Новый Калининград».
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