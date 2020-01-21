РБК: глава Минэкономразвития Орешкин не войдет в состав Правительства РФ

РБК: глава Минэкономразвития Орешкин не войдет в состав Правительства РФ
Максим Орешкин. Виталий Невар / Новый Калининград
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И.о. министра экономического развития Максим Орешкин не войдет новое правительство, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на двух источников и подтвердил собеседник РБК.

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край.

С 2000 года Максим Решетников работал в администрации Пермского края, а в 2010-м перешел в аппарат мэра Москвы Сергея Собянина. С 2012 по 2017 годы Решетников занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города. В 2018 году он был участником второго потока «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента.

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