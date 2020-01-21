РБК: Владимир Мединский покинет пост министра культуры

РБК: Владимир Мединский покинет пост министра культуры
Владимир Мединский. Виталий Невар / Новый Калининград
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Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры с 2012 года, освободит должность. Вероятным преемником называют Ольгу Любимову, которая сейчас возглавляет департамент кинематографии в Минкультуры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к аппарату правительства.

Мединский занял пост министра в 2012 году, когда премьер Дмитрий Медведев в первый раз формировал свое правительство. В 2018 году ему вновь предложили занять эту должность.

Ольга Любимова возглавила департамент кинематографии Минкультуры в январе 2018 года. С начала 2000-х работала на ТВ, специализировалась на православной тематике. В 2015-2016 годах курировала документальное кино в должности советника в департаменте кинематографии. С 2016 года Любимова возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала».

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