Сын экс-главы дорожного управления стал совладельцем дорожного господрядчика

Калининградский ресторатор и сын много лет возглавлявшего областное управление дорожного хозяйства Геннадия Лейбовича Павел Лейбович получил контроль над 54% долями в совместном предприятии «Балтдормостстрой». Данное предприятие является одним из двух основных подрядчиков дорожных ремонтных работ в Калининградской области. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ в январе.



Еще 21% долей контролирует сестра Геннадия Лейбовича — Светлана Баласанова.

Реальные доли Лейбовича и Баласанова в компании примерно вдвое меньше (26 и 10% соответственно), но так как 52% долей в компании принадлежат самой компании, фактическое влияние их на контроль бизнеса как владельцев удваивается.

Об уходе Геннадия Лейбовича с поста директора регионального управления дорожного хозяйства «на пенсию» стало известно через 4 дня после того как его сын стал основным владельцем «Балтдормостстроя».

Выручка «Балтдормостстроя» в 2018 году составила 917 млн руб.