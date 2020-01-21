СМИ: Виталию Мутко предложили возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

СМИ: Виталию Мутко предложили возглавить госкомпанию «Дом.РФ»
Виталий Мутко. Виталий Невар / Новый Калининград
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Занимавший пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ» и сменить на этом посту Александра Плутника. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на два источника.

АО «Дом.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». «Дом.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т.п. В конце 2018 года полномочия «Дом.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта.


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